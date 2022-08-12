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Xiaomi презентувала робота-гуманоїда, на ім'я CyberOne: що він вміє

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П'ятниця 12 серпня 2022 16:33
Xiaomi презентувала робота-гуманоїда, на ім'я CyberOne: що він вміє Фото: Xiaomi презентувала робота-гуманоїда, на ім'я CyberOne (twitter.com/leijun)
Автор: Сергій Пишкін

Китайська компанія Xiaomi презентувала робочий прототип власного робота-гуманоїда CyberOne.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Під час офіційної презентації CyberOne вийшов до сцени й подарував генеральному директору Xiaomi Лей Цзюню квітку. Після цього вони зробили спільне селфі.

Зазначається, що висота робота становить 177 сантиметрів, а його вага лише 52 кілограми. "Обличчя" робота зроблено у вигляді вигнутої OLED-панелі, яка здатна бачити світ у 3D і чути за допомогою двох мікрофонів. Мікрофони ідентифікують "85 типів звуків навколишнього середовища та 45 класифікацій людських емоцій"

Вартість робота становитиме від 89 000 до 104 000 доларів.

Коли саме відбудеться масове виробництво CyberOne, наразі невідомо. Компанія пообіцяла додати нові можливості роботу в майбутньому.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Ілона Маска, компанія Tesla представить людиноподібного робота Optimus до 30 вересня.

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