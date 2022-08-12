Xiaomi презентувала робота-гуманоїда, на ім'я CyberOne: що він вміє

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Під час офіційної презентації CyberOne вийшов до сцени й подарував генеральному директору Xiaomi Лей Цзюню квітку. Після цього вони зробили спільне селфі.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR — leijun (@leijun) August 11, 2022

Зазначається, що висота робота становить 177 сантиметрів, а його вага лише 52 кілограми. "Обличчя" робота зроблено у вигляді вигнутої OLED-панелі, яка здатна бачити світ у 3D і чути за допомогою двох мікрофонів. Мікрофони ідентифікують "85 типів звуків навколишнього середовища та 45 класифікацій людських емоцій"

Вартість робота становитиме від 89 000 до 104 000 доларів.

Коли саме відбудеться масове виробництво CyberOne, наразі невідомо. Компанія пообіцяла додати нові можливості роботу в майбутньому.