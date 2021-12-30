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"Можливості безмежні": Маск планує перетворити Tesla Bot в особистість

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Четвер 30 грудня 2021 15:41
"Можливості безмежні": Маск планує перетворити Tesla Bot в особистість Фото: Маск планує перетворити Tesla Bot в унікальних андроїдів (tesla.com/ai)
Автор: Сергій Пишкін

Підприємець Ілон Маск розраховує на те, що в майбутньому Tesla Bot будуть унікальними андроїдами. Світ може побачити перший прототип вже в кінці 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Electrek.

Ілон Маск заявив, що роботи Tesla Bot зможуть згодом ставати унікальними особистостями.

За словами Маска, раніше компанія розраховувала побудувати робота, який буде здатний виконувати рутинну роботу. Втім, тепер підприємець бажає, аби в майбутньому його роботи могли набувати унікальних рис особистості й були компаньйонами для своїх власників.

Водночас Маск вже відзначав, що напрацювання у сфері штучного інтелекту, які застосовують для "розумних" автомобілів, можна буде використовувати й для керування роботами.

Виробництво Tesla Bot планують розпочати в Техасі, де сьогодні розташована головна штаб-квартира компанії.

"Я гадаю, що можливості безмежні. Це не зовсім входить до основної директиви місії Tesla щодо прискорення переходу світу до стійкої енергії, але для світу надзвичайно корисно створити гуманоїдного робота, здатного взаємодіяти з ним та допомагати різними способами", - відзначив Маск.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що компанія Tesla заявила про намір побудувати власного робота-гуманоїда.

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