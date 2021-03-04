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Що буде з курсом гривні в 2021 році: НБУ дав прогноз припливу капіталу в Україну

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 15:23
Що буде з курсом гривні в 2021 році: НБУ дав прогноз припливу капіталу в Україну Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує приплив іноземного капіталу в облігації внутрішньої державної позики України в 2021 році. Однак він буде менше, ніж в 2019 році, коли це призвело до різкого зміцнення гривні.

Про це повідомив заступник глави НБУ Юрій Гелетій на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Гелетій, в кінці минулого року іноземні інвестори відновили інтерес до ринків, в тому числі і України.

"Це пов'язано як з низькими ставками фінансових інструментів у світі, так і з оптимізмом інвесторів щодо подолання пандемії", - сказав він.

За його словами, на початку 2021 року нерезиденти активно купували гривневі облігації України. Однак в останні тижні приплив скоротився, що пов'язано із зростанням прибутковості облігацій по всьому світу, а також з відносинами України з МВФ.

"Зараз ми не очікуємо повторення такого надходження капіталу від нерезидентів, який спостерігався у 2019 році. Однак потенціал для зростання з поточних рівнів, безумовно є", - сказав він.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, щодня встановлюється НБУ, за 2020 рік виріс на 19,4% до 28,27 гривень за долар (порівняно з 23,68 на 31 грудня 2019 року). Середньорічне значення склало 26,95 грн/долар.

Нагадаємо, курс долара рекордно знизився протягом 2019 року - з 27,68 гривень до 23,68 грн/долар. Однією з основних причин став приплив спекулятивного капіталу в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України. Нерезиденти вклали в облігації понад 4 млрд доларів, конвертувавши їх у гривні.

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