Що буде з курсом долару: аналітик дав прогноз до кінця тижня

Цього тижня валютний ринок залишиться під впливом психологічних чинників, викликаних новинами щодо агресії Росії і перебуватиме під тиском підвищеного попиту. Курс гривні коливатиметься у коридорі 28-28,5 гривень/долар.

"За таких рівнів курсу може зрости пропозиція валюти від експортерів аграрної продукції, що сприятиме поступовому збалансуванню валютного ринку у цьому коридорі", - вважає Котович.

Як зазначив експерт, минулого тижня гривня знову слабшала, переважно під впливом психологічних чинників, спричинених заявами з боку Росії.

Після негативних новин у четвер падіння курсу прискорилося, і наприкінці тижня курс гривні досягнув 28.03 грн/долар, втративши 2% за тиждень і 2.7% з початку року. Уповільнили темпи знецінення гривні інтервенції НБУ.

"Якщо не враховувати інтервенції в листопаді минулого року, які були обумовлені випуском єврооблігацій Укренерго та розрахунками з виробниками зеленої енергетики, то продаж за минулий тиждень 331 млн доларів є найбільшою інтервенцією з липня 2020 року", - додав Котович.

Загалом, за його словами, на ринку зберігається переважання попиту на іноземну валюту, що формується головним чином імпортерами енергетичних ресурсів та нерезидентами.

"А от пропозиція залишається досить невеликою порівняно з попередніми місяцями. Це спричиняє досить великий і постійний перекіс у бік попиту на ринку серед клієнтів банків. Цей надмірний попит клієнтів доводиться задовольняти НБУ та банкам", - резюмував аналітик.