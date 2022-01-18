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Що буде з курсом долару: аналітик дав прогноз до кінця тижня

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 07:00
Що буде з курсом долару: аналітик дав прогноз до кінця тижня Фото: що буде з курсом долару до кінця тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Цього тижня валютний ринок залишиться під впливом психологічних чинників, викликаних новинами щодо агресії Росії і перебуватиме під тиском підвищеного попиту. Курс гривні коливатиметься у коридорі 28-28,5 гривень/долар.

Про це РБК-Україна розповів старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"За таких рівнів курсу може зрости пропозиція валюти від експортерів аграрної продукції, що сприятиме поступовому збалансуванню валютного ринку у цьому коридорі", - вважає Котович.

Як зазначив експерт, минулого тижня гривня знову слабшала, переважно під впливом психологічних чинників, спричинених заявами з боку Росії.

Після негативних новин у четвер падіння курсу прискорилося, і наприкінці тижня курс гривні досягнув 28.03 грн/долар, втративши 2% за тиждень і 2.7% з початку року. Уповільнили темпи знецінення гривні інтервенції НБУ.

"Якщо не враховувати інтервенції в листопаді минулого року, які були обумовлені випуском єврооблігацій Укренерго та розрахунками з виробниками зеленої енергетики, то продаж за минулий тиждень 331 млн доларів є найбільшою інтервенцією з липня 2020 року", - додав Котович.

Загалом, за його словами, на ринку зберігається переважання попиту на іноземну валюту, що формується головним чином імпортерами енергетичних ресурсів та нерезидентами.

"А от пропозиція залишається досить невеликою порівняно з попередніми місяцями. Це спричиняє досить великий і постійний перекіс у бік попиту на ринку серед клієнтів банків. Цей надмірний попит клієнтів доводиться задовольняти НБУ та банкам", - резюмував аналітик.

Нагадаємо, курс долара продовжує стрімко рости на міжбанку.

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