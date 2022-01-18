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Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз до конца недели

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Киев, Вторник 18 января 2022 07:00
Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз до конца недели Фото: что будет с курсом доллара до конца недели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

На этой неделе валютный рынок останется под влиянием психологических факторов, вызванных новостями об агрессии России и будет находиться под давлением повышенного спроса. Курс гривны будет колебаться в коридоре 28-28,5 гривен/доллар.

Об этом РБК-Украина рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"При таких уровнях курса может вырасти предложение валюты от экспортеров аграрной продукции, что будет способствовать постепенному сбалансированию валютного рынка в этом коридоре", - считает Котович.

Как отметил эксперт, на прошлой неделе гривна снова ослабевала, преимущественно под влиянием психологических факторов, вызванных заявлениями со стороны России.

После негативных новостей в четверг падение курса ускорилось, и в конце недели курс гривны достиг 28.03 грн/доллар, потеряв 2% за неделю и 2,7% с начала года. Замедлили темпы обесценивания гривны интервенции НБУ.

"Если не учитывать интервенции в ноябре прошлого года, которые были обусловлены выпуском еврооблигаций Укрэнерго и расчетами с производителями зеленой энергетики, то продажа за прошедшую неделю 331 млн долларов является самой крупной интервенцией с июля 2020 года", - добавил Котович.

В целом, по его словам, на рынке сохраняется преобладание спроса на иностранную валюту, который формируется главным образом импортерами энергетических ресурсов и нерезидентами.

"А вот предложение остается довольно небольшим по сравнению с предыдущими месяцами. Это влечет достаточно большой и постоянный перекос в сторону спроса на рынке среди клиентов банков. Этот чрезмерный спрос клиентов приходится удовлетворять НБУ и банкам", - резюмировал аналитик.

Напомним, курс доллара продолжает стремительно расти на межбанке.

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