"Будет прорыв". Уиткофф заинтриговал мирным планом США по Сектору Газа

Фото: Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США подготовили мирный план для завершения войны Израиля с ХАМАС. В этом вопросе ожидается "прорыв".

Об этом заявил специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Он рассказал, что США представили нескольким лидерам стран Ближнего Востока 21-пунктный план мира в Секторе Газа и регионе в целом. 

"Я надеюсь и даже уверен, что в ближайшие дни мы сможем объявить об определенном прорыве по Газе", - добавил Уиткофф. 

Более подробных деталей американский чиновник не раскрыл. 

Обещание Трампа арабским лидерам

Напомним, ранее Politico со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп во время встречи с лидерами арабских стран пообещал, что он не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.

Как отметили собеседники издания, такое обещание содержится в американском мирном плане из 21-го пункта для завершения войны в Секторе Газа.

Также 22 сентября Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника написало, что боевики ХАМАС направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросили гарантировать 60-дневное перемирие с Израилем.

Взамен террористы обещали отпустить половину заложников.

