"Будет прорыв". Уиткофф заинтриговал мирным планом США по Сектору Газа

Он рассказал, что США представили нескольким лидерам стран Ближнего Востока 21-пунктный план мира в Секторе Газа и регионе в целом.

"Я надеюсь и даже уверен, что в ближайшие дни мы сможем объявить об определенном прорыве по Газе", - добавил Уиткофф.

Более подробных деталей американский чиновник не раскрыл.