Путин использует для штурма Авдеевки опытных "вагнеровцев", - ISW
Российское военное руководство, вероятно, привлекло к штурму Авдеевки "вагнеровцев" с опытом.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Так, 25 марта, спикер Таврического войска полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что украинская разведка прогнозирует возможное появление группы "Вагнера" на авдеевском направлении.
Через день после этого российский пользователь запрещенной соцсети VK опубликовал некролог, где сообщил о смерти "вагнеровца" Евгения Малготина в Авдеевке 20 марта. В некрологе утверждается, что Малготин имел предварительный военный опыт и воевал во 2-м русском добровольческом отряде Армии Республики Сербской (обычно известной как Армия боснийских сербов) в 1992 году.
"Похоже, Малготин был опытным бойцом и, вероятно, представляет бойца высшего калибра, входящего в состав сил специальных операций группы "Вагнера". Несмотря на то, что "Вагнер" привлек к операциям вблизи Бахмута большую часть осужденных, вероятно, в разных местах Украина есть контингент высококвалифицированных представителей", - отметили аналитики.
По их информации, военное руководство РФ, вероятно, решило развернуть определенные элементы группы "Вагнера" в районе Авдеевки в последние недели, чтобы поддержать истощенные и менее качественные силы так называемой "ДНР".
"Если такие боевики Вагнера воевали вблизи Авдеевки, их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи в этом районе за последнюю неделю", - пояснили в ISW.
Ключевые выводы
- Слухи об уходе 27 марта с должности командующего Восточной группировкой войск РФ (СВО) генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанный и циничный резонанс в российском информационном пространстве.
- Российские военные блоггеры также сдержанно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина 25 марта о размещении тактического ядерного оружия в Белfhecb, подчеркивая, что сообщения Путина направлены на западную, а не на внутреннюю российскую аудиторию.
- Российское военное руководство, вероятно, привлекло ограниченные высококачественные элементы группы "Вагнера" к наступлению на Авдеевку, потенциально для усиления последних ограниченных тактических успехов в этом районе.
- Российские силы добились незначительных успехов вокруг Сватового, и российские войска продолжают наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Российские войска продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях и добились побед в Бахмуте.
- Российские войска продолжали наземные обстрелы на линии Авдеевка – Донецк.
- Похоже, Россия все чаще разворачивает элементы обычных формирований по частям вдоль всей линии фронта, в том числе на юге Украины.
- Российские власти продолжают формировать новые добровольческие батальоны, подчиненные иррегулярному формированию.
- В Мариуполе Донецкой области украинские партизаны совершили обстрел с применением самодельного взрывного устройства оккупационного правоохранителя.
Напомним, что вчера волонтерам, журналистам и другим гражданским запретили въезжать в Авдеевку из-за сложной ситуации.
Ранее в Силах обороны сообщалось, что захватчики постоянно пытаются окружить Авдеевку, она может стать вторым Бахмутом.
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