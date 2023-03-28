Путин использует для штурма Авдеевки опытных "вагнеровцев", - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Так, 25 марта, спикер Таврического войска полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что украинская разведка прогнозирует возможное появление группы "Вагнера" на авдеевском направлении.

Через день после этого российский пользователь запрещенной соцсети VK опубликовал некролог, где сообщил о смерти "вагнеровца" Евгения Малготина в Авдеевке 20 марта. В некрологе утверждается, что Малготин имел предварительный военный опыт и воевал во 2-м русском добровольческом отряде Армии Республики Сербской (обычно известной как Армия боснийских сербов) в 1992 году.

"Похоже, Малготин был опытным бойцом и, вероятно, представляет бойца высшего калибра, входящего в состав сил специальных операций группы "Вагнера". Несмотря на то, что "Вагнер" привлек к операциям вблизи Бахмута большую часть осужденных, вероятно, в разных местах Украина есть контингент высококвалифицированных представителей", - отметили аналитики.

По их информации, военное руководство РФ, вероятно, решило развернуть определенные элементы группы "Вагнера" в районе Авдеевки в последние недели, чтобы поддержать истощенные и менее качественные силы так называемой "ДНР".

"Если такие боевики Вагнера воевали вблизи Авдеевки, их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи в этом районе за последнюю неделю", - пояснили в ISW.

Ключевые выводы