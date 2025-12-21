"Будет гуманитарная катастрофа": президент Бразилии призвал США не вмешиваться в Венесуэлу

Как известно, во вторник, 16 декабря, президент США Дональд Трамп объявил полную блокаду для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые входят в Венесуэлу и выходят из ее вод. Это в свою очередь, стало очередным шагом Вашингтона по усилению давления на правительство Николаса Мадуро, который направлен против основного источника дохода страны.

По этой причине лидеры двух крупнейших экономик Латинской Америки, Лула да Силва и президент Мексики Клаудия Шейнбаум, уже на этой неделе призвали к сдержанности на фоне обострения напряженности.

Но в субботу, во время саммита южноамериканского блока Меркосур в городе Фош-ду-Игуасу, Лула сделал более резкое заявление против того, что, по его словам, станет "опасным прецедентом для всего мира".

Он добавил, что спустя более чем 40 лет, после Фолклендской войны между Аргентиной - "южноамериканский континент вновь преследует военное присутствие вне региональной державы".

В совместном заявлении по итогам саммита Меркосур, лидеры стран Латинской Америки подтвердил свою приверженность соблюдению демократических принципов и прав человека в Венесуэле мирными средствами.

Как пишет Reuters, декларацию поддержали президенты Аргентины, Парагвая и Памамы, а также высокопоставленные должностные лица Боливии, Эквадора и Перу.