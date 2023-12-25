ua en ru
Пн, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будет долгая битва. Израиль углубит операцию в Секторе Газа, - Нетаньяху

Тель-Авив, Понедельник 25 декабря 2023 17:19
UA EN RU
Будет долгая битва. Израиль углубит операцию в Секторе Газа, - Нетаньяху Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль планирует уже в ближайшие дни углубить боевые действия в Секторе Газа. Война еще не близка к завершению.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Глава израильского правительства посетил Сектор Газа, где Израиль продолжает свою наземную операцию против боевиков ХАМАС.

"Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться и углубляем боевые действия в ближайшие дни, и это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению. Нам нужно терпение, единство и следование нашей миссии", - отметил он в ходе заседания фракции "Ликуд" в Кнессете после своего визита в Сектор Газа.

Премьер также уточнил, что встретился в Секторе Газа с бригадой резервистов. И все солдаты просили у него только об одном: "чтобы Израиль не останавливался и продолжал до конца".

Что предшествовало

Напомним, боевики ХАМАС еще в начале октября вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей.

В ответ Израиль начал свою операцию против террористов. Сейчас проходит этап, в ходе которого ЦАХАЛ воюет на территории Сектора Газа.

Израильские войска уже взяли под контроль Газу - самый большой город палестинского анклава. Сейчас они продвигаются в южной части Сектора Газа.

Напомним, еще вчера, 24 декабря, Нетаньяху заявлял об усилении боевых действий в Секторе Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху ХАМАС Израиль Сектор Газа
NEWS
В Воздушных силах пока не видят смысла в доставке F-16 в Украину: названа причина
В Воздушных силах пока не видят смысла в доставке F-16 в Украину: названа причина
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ