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Буде довга битва. Ізраїль поглибить операцію у Секторі Газа, - Нетаньяху

Тель Авів, Понеділок 25 грудня 2023 17:19
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Буде довга битва. Ізраїль поглибить операцію у Секторі Газа, - Нетаньяху Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль планує вже найближчими днями поглибити бойові дії у Секторі Газа. Війна ще не близька до завершення.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Глава ізраїльського уряду відвідав Сектор Газа, де Ізраїль продовжує свою операцію проти бойовиків ХАМАС.

"Ми не зупиняємося, ми продовжуємо боротися і поглиблюємо бойові дії найближчими днями, і це буде довга битва, і вона ще не близька до завершення. Нам потрібні терпіння, єдність і дотримання нашої місії", - зазначив він під час засідання фракції "Лікуд" у Кнесеті після свого візиту до Сектору Газа.

Прем'єр також уточнив, що зустрівся у Секторі Газа з бригадою резервістів. І всі солдати просили в нього тільки про одне: "щоб Ізраїль не зупинявся і продовжував до кінця".

Що передувало

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу ще на початку жовтня вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти терористів. Наразі проходить етап, під час якого ЦАХАЛ воює на території Сектору Газа.

Ізраїльські війська вже взяли під контроль Газу - найбільше місто палестинського анклаву. Зараз вони просуваються у південній частині Сектору Газа.

Нагадаємо, ще вчора, 24 грудня, Нетаньяху заявляв про посилення бойових дій у Секторі Газа.

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Нетаньяху ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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