Будет отличная погода. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине

Среднемесячная температура воздуха в июле 2024 в Киеве составила +24,3 градуса, что выше климатической нормы на 3,0 градуса. Он стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года в столице.

Интересно, что среднемесячная температура воздуха в июне 2024 в Киеве составила 21,5 градуса тепла, что выше климатической нормы на 2,0 градуса.

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