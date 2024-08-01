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Июль 2024 года вошел в пятерку самых жарких в истории Киева

Украина, Четверг 01 августа 2024 10:57
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Июль 2024 года вошел в пятерку самых жарких в истории Киева Фото: максимальная температура в Киеве была 36 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила 24,3 градуса тепла, что выше климатической нормы на 3,0 градуса. Он стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, всего за месяц в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов.

Холоднее всего было 29 июля, когда минимальная температура снизилась к утру до 14,5 градусов, а самое теплое - 16 числа, когда максимальная температура повысилась до 36,0 градусов тепла.

Осадков по проспекту Науки выпало 52 мм или 77% климатической нормы.

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