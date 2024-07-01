Жара и две месячные нормы дождей: климатологи подвели итоги июня в Киеве
Среднемесячная температура воздуха июня 2024 года в Киеве составила 21,5 градуса тепла, что выше климатической нормы на 2,0 градуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.
По данным климатологов, холоднее всего было 13 июня, когда минимальная температура снизилась к утру до 13,5 градусов тепла, а теплее всего - 30 числа, когда максимальная температура повысилась до 31,9 градусов тепла.
Осадков по проспекту Науки выпало 135 мм или почти две месячные нормы - 182%. Июнь этого года вошел в десятку самых влажных с 1891 года в столице.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле 2024 года прогнозируется в пределах 20-26 градусов, что на 1,5-2,0 градусов выше нормы. Месячное количество осадков ожидается от 37 до 95 мм.
В 2024 году в Северном полушарии фиксируются рекордно высокие температуры. Синоптики ожидают, что лето в Европе будет более жарким, чем обычно, с более высоким риском засухи и волн тепла.