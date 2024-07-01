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Жара и две месячные нормы дождей: климатологи подвели итоги июня в Киеве

Украина, Понедельник 01 июля 2024 13:20
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Жара и две месячные нормы дождей: климатологи подвели итоги июня в Киеве Фото: в июне было на 2,0 градусов теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха июня 2024 года в Киеве составила 21,5 градуса тепла, что выше климатической нормы на 2,0 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, холоднее всего было 13 июня, когда минимальная температура снизилась к утру до 13,5 градусов тепла, а теплее всего - 30 числа, когда максимальная температура повысилась до 31,9 градусов тепла.

Осадков по проспекту Науки выпало 135 мм или почти две месячные нормы - 182%. Июнь этого года вошел в десятку самых влажных с 1891 года в столице.

Жара и две месячные нормы дождей: климатологи подвели итоги июня в Киеве

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле 2024 года прогнозируется в пределах 20-26 градусов, что на 1,5-2,0 градусов выше нормы. Месячное количество осадков ожидается от 37 до 95 мм.

В 2024 году в Северном полушарии фиксируются рекордно высокие температуры. Синоптики ожидают, что лето в Европе будет более жарким, чем обычно, с более высоким риском засухи и волн тепла.

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