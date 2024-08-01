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Буде чудова погода. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптик дала прогноз в Україні на 2 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 2 серпня, в Україні буде чудова погода. Максимально температура підніметься до 32 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Діденко.

"2 серпня в Україні втримається чудова літня погода з температурою повітря +25...+30 градусів, у південній частині +28...+32 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, переважатиме підвищений атмосферний тиск, суха сонячна погода.

"У західних областях в другій половині дня п'ятниці збільшиться хмарність. Вітер в Україні буде північно-західний, невеликий або помірний", - 

У Києві 2 серпня очікується суха тепла погода з температурою повітря +27....+29 градусів.

Погода в Україні

Середньомісячна температура повітря у липні 2024 у Києві склала +24,3 градусів, що вище кліматичної норми на 3,0 градусів. Він став п’ятим найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року у столиці.

Цікаво, що середньомісячна температура повітря у червні 2024 у Києві склала 21,5 градусів тепла, що вище кліматичної норми на 2,0 градусів.

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