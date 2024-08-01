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Будет отличная погода. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Украина, Четверг 01 августа 2024 13:20
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Будет отличная погода. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине Фото: синоптик дала прогноз в Украине на 2 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 2 августа, в Украине будет отличная погода. Максимально температура поднимется до +32 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"2 августа в Украине удержится отличная летняя погода с температурой воздуха +25...+30 градусов, в южной части +28...+32 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, преобладает повышенное атмосферное давление, сухая солнечная погода.

"В западных областях во второй половине дня пятницы увеличится облачность. Ветер в Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный", -

В Киеве 2 августа ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха +27...+29 градусов.

Погода в Украине

Среднемесячная температура воздуха в июле 2024 в Киеве составила +24,3 градуса, что выше климатической нормы на 3,0 градуса. Он стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года в столице.

Интересно, что среднемесячная температура воздуха в июне 2024 в Киеве составила 21,5 градуса тепла, что выше климатической нормы на 2,0 градуса.

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