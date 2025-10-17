Будапешт сделал шаги в подготовке к встрече Трампа с Путиным: появились детали

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал старт подготовки к встрече лидеров в Будапеште - президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сийярто.
Венгерский министр опубликовал в соцсети кадр, где он стоит лицом к окну и разговаривает по телефону. В подписи к фото он отметил, что обсудил с советником главы Кремля по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым процесс подготовки к саммиту Трамп-Путин.
"На очереди подготовка - Юрий Ушаков, главный советник президента РФ по внешней политике", - говорится в заметке к фото.
Известно, что накануне вечером Сийярто также разговаривал с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и главой российского МИД Сергеем Лавровым. Темой обсуждения была встреча лидеров в Будапеште.
"Венгрия, как остров мира, готова принять саммит, мы обеспечим все условия, чтобы президенты провели успешные переговоры друг с другом, чтобы мир вернулся в Европу", - написал венгерский министр незадолго до разговора с Ушаковым.
Напомним, лидер США Дональд Трамп 16 октября после разговора с Путиным анонсировал встречу с российским диктатором. Их саммит должен пройти в Будапеште в ближайшие две недели.
Российская сторона также объявила подготовку к встрече Трампа и Путина.
Кроме того, вчера премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что после телефонного разговора с президентом Трампом планирует в пятницу обсудить вопрос саммита с Путиным.
По его словам, встреча лидеров США и России могла бы состояться во многих странах вне Европы, но в Европе якобы "лучшее место, чем Будапешт, нет".
Как известно, это будет вторая встреча Трампа с Путиным после начала его второй каденции с января этого года.
Предыдущий саммит прошел 15 августа в Анкоридже. Однако, как ранее сообщили в РФ, "положительный импульс встречи на Аляске исчерпал себя".
Отметим, что встреча Путина с Трампом должна состояться после поездки президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Сегодня украинский и американский лидеры проведут встречу в Белом доме.
В рамках пребывания главы государства в США ожидается обсуждение, в частности, поставок в Украину дальнобойных ракет Tomahawk.