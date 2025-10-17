Будапешт сделал шаги в подготовке к встрече Трампа с Путиным: появились детали

Венгерский министр опубликовал в соцсети кадр, где он стоит лицом к окну и разговаривает по телефону. В подписи к фото он отметил, что обсудил с советником главы Кремля по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым процесс подготовки к саммиту Трамп-Путин.

"На очереди подготовка - Юрий Ушаков, главный советник президента РФ по внешней политике", - говорится в заметке к фото.

Фото: Сийярто обсуждаю с Ушаковым саммит Трамп-Путин в Будапеште (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Известно, что накануне вечером Сийярто также разговаривал с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и главой российского МИД Сергеем Лавровым. Темой обсуждения была встреча лидеров в Будапеште.

"Венгрия, как остров мира, готова принять саммит, мы обеспечим все условия, чтобы президенты провели успешные переговоры друг с другом, чтобы мир вернулся в Европу", - написал венгерский министр незадолго до разговора с Ушаковым.