Буданов сделал заявление о стрельбе в Киеве с участием силовиков

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на стрельбу в Киеве с участием силовиков. Он отметил, что ситуацией уже занимается Госбюро расследований и Офис генпрокурора.
Об этом Буданов сообщил в комментарии РБК-Украина.
"Ситуацией уже занимается ГБР и ОГПУ, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не вправе безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы", - сказал Буданов.
В сети с утра распространились видео, на которых, как утверждают очевидцы, видны последствия стрельбы на Березняках. Речь идет о районе дома на ул. Юрия Шумского, движение которой было перекрыто. Очевидцы заявили о задержанных и раненых.
Известно, что инцидент произошел ночью, а утром на месте продолжили находиться правоохранители. В то же время, некоторые Telegram-каналы связали инцидент с деятельностью СБУ и ГУР, сначала спецслужбы никак не комментировали происходящее.
Впрочем, сегодня СБУ и ГУР сообщили о предотвращении теракта, который ФСБ РФ готовила против находившегося в Украине одного из российских оппозиционеров.
Имени спецслужбы не назвали, но, как удалось выяснить РБК-Украина от источников, было предотвращено покушение на заместителя командира по боевой работе "Русского добровольческого корпуса" Степана Каплунова, о похищении которого на днях сообщил сам РДК.
Впоследствии прессслужба ГУР удалила сообщение о предотвращении теракта.
Уже сегодня после обеда с официальной коммуникацией вышла Служба безопасности Украины.
СБУ сообщила, что проводила обыски по одному из адресов в рамках расследования теракта. В ходе которого, как утверждает Служба безопасности, на их работников было совершено вооруженное нападение. Нападавшие, как заявлено, также заблокировали автомобилями проезд правоохранителей.
Для остановки сопротивления привлекли спецподразделение "Альфа". Правоохранители применили оружие, в результате чего есть раненные. Нападавших задержали, сообщили в СБУ.
По данным Службы безопасности установлено, что они принадлежат одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяли оружие и документы.
Офис генпрокурора в свою очередь сообщил, что начал расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа. Следственные действия продолжаются.