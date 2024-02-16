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Буданов сделал новое заявление о войне в Украине

Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация на полях сражений российско-украинской войны сейчас тяжела, впрочем, не критическая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью французскому изданию Liberation.

"Плохая (ситуация на фронте, - ред.), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. Мы имеем два года войны высокой интенсивности, а в целом - десять лет конфликта. Поэтому проблема, которую мы испытываем, является логичной. Объемы, которые нам предоставляют наши партнеры, недостаточны для покрытия наших потребностей, так же как и наша промышленность", - заявил Буданов. 

По словам руководителя ГУР, сейчас военным больше всего не хватает: 

  • артиллерийских боеприпасов в целом; 
  • артиллерийских систем калибра 155 мм, а также снарядов для этих систем;
  • снарядов для контрбатарейной борьбы на больших расстояниях;
  • систем для ракетных ударов на больших расстояниях.

В то же время руководитель ГУР отметил, что война не стоит на пороге применения оружия массового уничтожения. Впрочем, все остальное - от подводных лодок до стратегической авиации - используется уже давно.

Бои за Авдеевку

Россияне уже несколько месяцев подряд усиливают свои атаки в попытках оккупировать Авдеевку.  В частности, таким образом, враг хочет поднять рейтинги диктатора Владимира Путина перед президентскими выборами. Украинские защитники продолжают держать оборону и наносить оккупантам огромные потери.

15 февраля на защиту Авдеевки перебросили 3 отдельную штурмовую бригаду. Как объяснял координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, город может оказаться под контролем российских оккупантов, поскольку у украинских войск нет артиллерийских снарядов.

В частности, Кирби призвал Конгресс Соединенных Штатов Америки (США) принять законопроект о выделении помощи Украине, иначе ситуация, которая происходит в Авдеевке, может повториться на других участках фронта.

Более подробно о ситуации вокруг Авдеевки - в материале РБК-Украина.

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