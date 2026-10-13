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Буданов: власть разработает кризисные сценарии на зиму, готовимся ко всему

21:54 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Буданов: власть разработает кризисные сценарии на зиму, готовимся ко всему Фото: Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (facebook.com/kyrylo.budanov.official)
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Власти Украины готовят четкие сценарии на случай кризисных ситуаций с ноября 2026 по март 2027 года. Также согласовываются планы реагирования на возможные опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Telegram и его заместительницы Ирины Верещук в Telegram после заседания Координационной платформы по гуманитарному реагированию.

Власти готовят сценарии прохождения зимы

Буданов назвал главной задачей властей разработку четких кризисных сценариев и синхронизацию операционных планов реагирования в зимний период.

"Правительство через ГСЧС готовит базовый сценарий возможных угроз с учетом их географии и масштабов, а Силы обороны и разведка дадут соответствующую оценку рискам", - говорит он.

По его словам, во время заседания обсуждались основные вызовы Украины в этот зимний период.

"Наличный ресурс должен быть сосредоточен там, где людям будет тяжелее всего. Власть всех уровней, профильные министерства и службы, армия, международные партнеры и гуманитарные организации должны сработать слаженно и скоординированно", - говорит Буданов.

Гуманитарный кризис нового типа

Верещук отметила, что враг меняет тактику и стремится усугубить гуманитарный кризис, особенно в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. Поэтому соответствующие организации должны адаптировать свои операционные планы защиты и поддержки гражданского населения.

"Этой зимой мы можем получить гуманитарный кризис нового типа. Нужна готовность доноров оперативно предоставить дополнительное финансирование для кризисного реагирования", – говорит она.

Власти и гуманитарные организации должны сформировать единое и актуальное видение вероятного:

  • масштаба,
  • характера,
  • географии кризиса

Все это необходимо для определения ожидаемых потребностей.

Также, говорит Верещук, власть и гуманитарные операторы должны:

  • синхронизировать приоритеты и планы,
  • наладить механизм быстрой координации действий.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев отстает от других регионов в выполнении планов устойчивости при подготовке к зиме. Необходимо ускориться и принять решения, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Энергетический штаб провел очередное заседание и определил приоритеты защиты от российских ударов по инфраструктуре. В частности, есть решение по Киеву.

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