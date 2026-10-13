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Буданов: влада розробить кризові сценарії на зиму, готуємося до всього

21:54 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Буданов: влада розробить кризові сценарії на зиму, готуємося до всього Фото: Керівник Офісу президента України Кирило Буданов (facebook.com/kyrylo.budanov.official)
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Влада України готує чіткі сценарії на випадок кризових ситуацій з листопада 2026-го по березень 2027 року. Також узгоджуються плани реагування на можливі загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви керівника Офісу президента України Кирила Буданова у Telegram та його заступниці Ірини Верещук у Telegram після засідання Координаційної платформи з гуманітарного реагування.

Влада готує сценарії проходження зими

Буданов назвав головним завданням влади розробку чіткіх кризових сценаріїв та синхронізацію операційних планів реагування у зимовий період.

"Уряд через ДСНС готує базовий сценарій можливих загроз з урахуванням їхньої географії та масштабів, а Сили оборони й розвідка нададуть відповідну оцінку ризиків", - каже він.

За його словами, під час засідання були обговорені основні виклики України у цей зимовий період.

"Наявний ресурс має бути зосереджений там, де людям буде найважче. Влада всіх рівнів, профільні міністерства і служби, армія, міжнародні партнери й гуманітарні організації повинні спрацювати злагоджено та скоординовано", - каже Буданов.

Гуманітарна криза нового типу

Верещук зазначила, що ворог змінює тактику і прагне поглибити гуманітарну кризу, особливо у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Тому відповідні організації мають адаптувати свої операційні плани щодо захисту та підтримки цивільного населення.

"Цієї зими ми можемо отримати гуманітарну кризу нового типу. Потрібна готовність донорів оперативно надати додаткове фінансування для кризового реагування", - каже вона.

Влада та гуманітарні організації мають сформувати єдине й актуальне бачення ймовірного:

  • масштабу,
  • характеру,
  • географії кризи.

Все це потрібно для визначення очікуваних потреб.

Також, каже Верещук, влада і гуманітарні оператори мають:

  • синхронізувати пріоритети й плани,
  • налагодити механізм швидкої координації дій.

Раніше РБК-Україна писало, що наразі Київ відстає від інших регіонів у виконанні планів стійкості при підготовці до зими. Необхідно прискоритися та ухвалити відповідні рішення, зазначив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, Енергетичний штаб провів чергове засідання і визначив пріоритети для захисту від російських ударів по інфраструктурі. Зокрема є рішення по Києву.

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