ua en ru
Пт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве ускорят установку дополнительных источников электроэнергии, - Шмыгаль

23:05 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
В Киеве ускорят установку дополнительных источников электроэнергии, - Шмыгаль Фото: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Энергетический штаб провел очередное заседание и определил приоритеты по защите от российских ударов по инфраструктуре. В частности, есть решения по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Защита энергосистемы Киева

Шмыгаль отметил, что энергосеть столицы находится под ежедневными атаками врага.

"В части города действуют аварийные экстренные отключения. Поручил ускорить работы по установке и подключению установок распределенной генерации", - говорит он.

Передача электроэнергии

Чиновник отметил, что враг целит в энергетическое оборудование и высоковольтные сети.

"По этой причине передача электроэнергии между регионами значительно усложнена. Электроэнергия есть, а передать ее технически невозможно. Поэтому Укрэнерго вынужденно применяет графики отключений, а при повторных атаках - экстренные ограничения потребления", - сообщил он.

Энергетики, по его словам, делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, как только это позволяют условия безопасности.

Резервное питание

Приоритетным вопросом является обеспечение резервного питания объектов критической инфраструктуры, в частности связи и водоснабжения.

"Приоритет также - наращивание внутренней генерации", - уточнил министр.

Шмыгаль дал поручение:

  • проанализировать имеющиеся запасы резервного оборудования,
  • определить дополнительные потребности энергетических компаний.

Более тысячи тонн энергетического оборудования уже предоставлено с энергетических хабов предприятиям в этом году, напомнил он.

"Через Фонд поддержки энергетики закуплено и доставлено оборудование более чем на 63 миллиона евро. Это помогает нашим энергетикам. Ожидаем поставки по ранее подписанным контрактам более чем на 17 миллионов евро", - говорит Шмигаль.

Задачи для энергетических компаний

Также руководители энергетических компаний отчитались по:

  • выполнению аварийно-восстановительных работ,
  • мерам по усилению защиты энергетической инфраструктуры и сетей.

"Задача всех причастных - максимально быстро восстановить поврежденное оборудование и обеспечить готовность энергосистемы к новым атакам", - отметил Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрэнерго" должно усилить защиту подстанций, упростить строительство укрытий и сформировать резервы оборудования для подготовки к зиме, заявил Шмыгаль.

Кроме того, Украина получила два документа о подготовке России к атакам на энергетику зимой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Денис Шмыгаль
Новости
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках