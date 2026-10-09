В Киеве ускорят установку дополнительных источников электроэнергии, - Шмыгаль

Энергетический штаб провел очередное заседание и определил приоритеты по защите от российских ударов по инфраструктуре. В частности, есть решения по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Защита энергосистемы Киева

Шмыгаль отметил, что энергосеть столицы находится под ежедневными атаками врага.

"В части города действуют аварийные экстренные отключения. Поручил ускорить работы по установке и подключению установок распределенной генерации", - говорит он.

Передача электроэнергии

Чиновник отметил, что враг целит в энергетическое оборудование и высоковольтные сети.

"По этой причине передача электроэнергии между регионами значительно усложнена. Электроэнергия есть, а передать ее технически невозможно. Поэтому Укрэнерго вынужденно применяет графики отключений, а при повторных атаках - экстренные ограничения потребления", - сообщил он.

Энергетики, по его словам, делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, как только это позволяют условия безопасности.

Резервное питание

Приоритетным вопросом является обеспечение резервного питания объектов критической инфраструктуры, в частности связи и водоснабжения.

"Приоритет также - наращивание внутренней генерации", - уточнил министр.

Шмыгаль дал поручение:

проанализировать имеющиеся запасы резервного оборудования,

определить дополнительные потребности энергетических компаний.

Более тысячи тонн энергетического оборудования уже предоставлено с энергетических хабов предприятиям в этом году, напомнил он.

"Через Фонд поддержки энергетики закуплено и доставлено оборудование более чем на 63 миллиона евро. Это помогает нашим энергетикам. Ожидаем поставки по ранее подписанным контрактам более чем на 17 миллионов евро", - говорит Шмигаль.

Задачи для энергетических компаний

Также руководители энергетических компаний отчитались по:

выполнению аварийно-восстановительных работ,

мерам по усилению защиты энергетической инфраструктуры и сетей.

"Задача всех причастных - максимально быстро восстановить поврежденное оборудование и обеспечить готовность энергосистемы к новым атакам", - отметил Шмыгаль.