В Киеве ускорят установку дополнительных источников электроэнергии, - Шмыгаль
Энергетический штаб провел очередное заседание и определил приоритеты по защите от российских ударов по инфраструктуре. В частности, есть решения по Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Защита энергосистемы Киева
Шмыгаль отметил, что энергосеть столицы находится под ежедневными атаками врага.
"В части города действуют аварийные экстренные отключения. Поручил ускорить работы по установке и подключению установок распределенной генерации", - говорит он.
Передача электроэнергии
Чиновник отметил, что враг целит в энергетическое оборудование и высоковольтные сети.
"По этой причине передача электроэнергии между регионами значительно усложнена. Электроэнергия есть, а передать ее технически невозможно. Поэтому Укрэнерго вынужденно применяет графики отключений, а при повторных атаках - экстренные ограничения потребления", - сообщил он.
Энергетики, по его словам, делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, как только это позволяют условия безопасности.
Резервное питание
Приоритетным вопросом является обеспечение резервного питания объектов критической инфраструктуры, в частности связи и водоснабжения.
"Приоритет также - наращивание внутренней генерации", - уточнил министр.
Шмыгаль дал поручение:
- проанализировать имеющиеся запасы резервного оборудования,
- определить дополнительные потребности энергетических компаний.
Более тысячи тонн энергетического оборудования уже предоставлено с энергетических хабов предприятиям в этом году, напомнил он.
"Через Фонд поддержки энергетики закуплено и доставлено оборудование более чем на 63 миллиона евро. Это помогает нашим энергетикам. Ожидаем поставки по ранее подписанным контрактам более чем на 17 миллионов евро", - говорит Шмигаль.
Задачи для энергетических компаний
Также руководители энергетических компаний отчитались по:
- выполнению аварийно-восстановительных работ,
- мерам по усилению защиты энергетической инфраструктуры и сетей.
"Задача всех причастных - максимально быстро восстановить поврежденное оборудование и обеспечить готовность энергосистемы к новым атакам", - отметил Шмыгаль.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрэнерго" должно усилить защиту подстанций, упростить строительство укрытий и сформировать резервы оборудования для подготовки к зиме, заявил Шмыгаль.
Кроме того, Украина получила два документа о подготовке России к атакам на энергетику зимой.