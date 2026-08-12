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В России заочно арестовали родственника Кеннеди за участие в войне на стороне Украины

21:36 12.08.2026 Ср
2 мин
Он был готов умереть за Украину
aimg Сергей Козачук
В России заочно арестовали родственника Кеннеди за участие в войне на стороне Украины Фото: Конор Кеннеди попал под заочный арест в России (t.me/astrapress)
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Суд в Москве заочно арестовал Конора Кеннеди - внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Российские силы обвиняют его в найме через участие в боевых действиях на стороне Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Детали судебного решения и участие в войне

По информации издания, Московский суд принял решение о заочном аресте иностранца, вступившего в ряды Вооруженных сил Украины. Иностранный добровольец обвиняется в боевых действиях в составе Интернационального легиона.

Сам Конор Кеннеди ранее рассказал, что решил присоединиться к защите Украины, поскольку его поразила российская агрессия.

По его словам, он отправился на фронт, почти никому не сообщив о своих намерениях, и только одному человеку в Украине назвал свое настоящее имя во избежание особого отношения.

"У меня не было военного опыта, и я не был отличным стрелком, но я мог носить тяжелые вещи и быстро учился. Я был готов умереть там. Поэтому вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт. Эта война, как и все остальные, ужасная. Люди, которых я встретил, были самыми храбрыми из всех, кого.

День добровольца и поддержка союзников

Напомним, 14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. Специальная дата была основана для чествования воинов, по зову сердца вставших на защиту страны от российской агрессии еще с 2014 года.

По данным Министерства обороны, именно добровольческое движение стало крепкой основой украинской армии. В настоящее время ежемесячно в ряды Вооруженных сил Украины присоединяется почти 6,5 тысяч человек.

Военное братство поддерживают и за границей. В частности, в марте 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, предоставляющий важные гарантии польским добровольцам.

Документ полностью освобождает от ответственности граждан Польши, защищающих Украину в составе ВСУ.

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