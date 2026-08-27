Буданов отреагировал на идею мобилизации женщин в Украине

Что заявил Буданов

Буданов подверг сомнению логику призыва мобилизовывать женщин в Украине в нынешней ситуации с мужчинами призывного возраста.

"Как можно мобилизовать женщин, когда не мобилизованы все мужчины, например? Это довольно странно", - отметил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что необходимости мобилизовывать женщин пока нет.

Напомним, тема мобилизации женщин в Украине активно обсуждается в последний раз на фоне заявлений иностранных представителей.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что женщины, по его мнению, должны быть мобилизованы, поскольку воюют не хуже мужчин.

В ответ на это глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул , что принудительной мобилизации женщин в Украине не происходит и не планируется, а присоединиться к Силам обороны женщины могут только добровольно.