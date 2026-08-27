Буданов відреагував на ідею мобілізації жінок в Україні

Ідея мобілізації жінок в Україні, яка була озвучена у Мережі напередодні, виглядає дивною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова в коментарі для Новини․LIVE.
Буданов поставив під сумнів логіку заклику мобілізовувати жінок в Україні за нинішньої ситуації з чоловіками призовного віку.
"Як можна мобілізувати жінок, коли не мобілізовані всі чоловіки, до прикладу? Це досить дивно", - зазначив керівник Офісу президента Кирило Буданов.
Він наголосив, що необхідності мобілізовувати жінок наразі немає.
Нагадаємо, тема мобілізації жінок в Україні активно обговорюється востаннє на тлі заяв іноземних представників.
Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що жінки, на його думку, мають бути мобілізовані, оскільки воюють не гірше за чоловіків.
У відповідь на це голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що примусової мобілізації жінок в Україні не відбувається і не планується, а долучитися до Сил оборони жінки можуть лише добровільно.
Тим часом у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що жодних законопроєктів чи ініціатив щодо мобілізації жінок наразі не розглядають.
У парламенті закликали орієнтуватися на офіційні джерела та не піддаватися інформаційним маніпуляціям щодо цієї теми.