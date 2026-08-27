Буданов відреагував на ідею мобілізації жінок в Україні

Що заявив Буданов

Буданов поставив під сумнів логіку заклику мобілізовувати жінок в Україні за нинішньої ситуації з чоловіками призовного віку.

"Як можна мобілізувати жінок, коли не мобілізовані всі чоловіки, до прикладу? Це досить дивно", - зазначив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Він наголосив, що необхідності мобілізовувати жінок наразі немає.

Нагадаємо, тема мобілізації жінок в Україні активно обговорюється востаннє на тлі заяв іноземних представників.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що жінки, на його думку, мають бути мобілізовані, оскільки воюють не гірше за чоловіків.

У відповідь на це голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що примусової мобілізації жінок в Україні не відбувається і не планується, а долучитися до Сил оборони жінки можуть лише добровільно.