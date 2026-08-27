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Буданов відреагував на ідею мобілізації жінок в Україні

12:23 27.08.2026 Чт
2 хв
Чому керівник ОП вважає цю ідею "дивною"?
aimg Олена Чупровська
Фото: очільник ОП Кирило Буданов (Getty Images)

Ідея мобілізації жінок в Україні, яка була озвучена у Мережі напередодні, виглядає дивною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова в коментарі для Новини․LIVE.

Що заявив Буданов

Буданов поставив під сумнів логіку заклику мобілізовувати жінок в Україні за нинішньої ситуації з чоловіками призовного віку.

"Як можна мобілізувати жінок, коли не мобілізовані всі чоловіки, до прикладу? Це досить дивно", - зазначив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Він наголосив, що необхідності мобілізовувати жінок наразі немає.

Нагадаємо, тема мобілізації жінок в Україні активно обговорюється востаннє на тлі заяв іноземних представників.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що жінки, на його думку, мають бути мобілізовані, оскільки воюють не гірше за чоловіків.

У відповідь на це голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що примусової мобілізації жінок в Україні не відбувається і не планується, а долучитися до Сил оборони жінки можуть лише добровільно.

Тим часом у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що жодних законопроєктів чи ініціатив щодо мобілізації жінок наразі не розглядають.

У парламенті закликали орієнтуватися на офіційні джерела та не піддаватися інформаційним маніпуляціям щодо цієї теми.

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