"Вы знаете. Это парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположные вот насколько это возможно, в то же время я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. На сколько это будет долго, насколько это будет эффективно - это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это произошло", - заявил Буданов.

Возможные переговоры России и Украины

Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с диктатором Владимиром Путиным. Однако, это возможно только тогда, когда он будет иметь согласованный план для этой встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками.

Между тем Западные СМИ пишут о том, что Штаты и Российская Федерация якобы разработали мирный план для Украины, который включает проведение новых выборов как ключевой этап урегулирования конфликта.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что прекращение огня не будет означать, что война в Украине закончилась, поскольку Россия будет продолжать ползучую агрессию против европейских стран.

Как сообщает Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует на следующей неделе продемонстрировать главе Белого дома Дональду Трампу план отправки 30 тысяч европейских миротворцев в Украину.