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Прекращение огня не будет означать, что война закончилась на самом деле, - Подоляк

Среда 19 февраля 2025 18:13
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Прекращение огня не будет означать, что война закончилась на самом деле, - Подоляк Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Прекращение огня не будет означать, что война в Украине закончилась на самом деле. Россия будет продолжать ползучую агрессию против европейских стран.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"И что дальше? Прекращение огня - это означает финал войны? Если исходить из точки зрения, что люди немножко не понимают реалий, и немножко не понимают, что такое война, и кто является агрессором, то тогда да, ты прекратил войну, вышел и сказал: "смотрите, мы прекратили войну, все круто". Но это же означает, что война не прекратилась на самом деле", - сказал Подоляк.

То есть, по его словам, Россия будет продолжать ползучую агрессию и увеличивать ее против европейских стран.

В качестве примера Подоляк привел заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что "ни при каких обстоятельствах Европа не будет сидеть за столом переговоров" и тому подобное.

По мнению советника руководителя ОП, это точно не приведет к устойчивому миру.

"Здесь же главное что? Рубио же говорит об этом, что "мы хотим получить справедливый мир, когда все стороны будут там частично удовлетворены тем, что есть прекращение огня" и "мы хотим получить долговременный мир, который не приведет через 2-3 года к следующему этапу войны или к следующей эскалации". А при таком подходе давайте быстро на любых условиях, а тем более на условиях России, прекратим огонь - ну это точно не о реализации справедливой концепции или концепции долговременной", - отметил Подоляк.

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

Напомним, в Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры между представителями США и России. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что встреча прошла положительно.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заверил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".

В администрации президента США Дональда Трампа заявили о челночной дипломатии и что будут говорить с обеими сторонами конфликта.

Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.

Тем временем в Украине отмечают, что любые переговоры не могут проходить за спиной Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результатов переговоров между США и РФ в Саудовской Аравии.

А сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы "готовности" России возобновить переговоры по завершению войны против Украины.

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