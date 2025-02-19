Прекращение огня не будет означать, что война закончилась на самом деле, - Подоляк
Прекращение огня не будет означать, что война в Украине закончилась на самом деле. Россия будет продолжать ползучую агрессию против европейских стран.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"И что дальше? Прекращение огня - это означает финал войны? Если исходить из точки зрения, что люди немножко не понимают реалий, и немножко не понимают, что такое война, и кто является агрессором, то тогда да, ты прекратил войну, вышел и сказал: "смотрите, мы прекратили войну, все круто". Но это же означает, что война не прекратилась на самом деле", - сказал Подоляк.
То есть, по его словам, Россия будет продолжать ползучую агрессию и увеличивать ее против европейских стран.
В качестве примера Подоляк привел заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что "ни при каких обстоятельствах Европа не будет сидеть за столом переговоров" и тому подобное.
По мнению советника руководителя ОП, это точно не приведет к устойчивому миру.
"Здесь же главное что? Рубио же говорит об этом, что "мы хотим получить справедливый мир, когда все стороны будут там частично удовлетворены тем, что есть прекращение огня" и "мы хотим получить долговременный мир, который не приведет через 2-3 года к следующему этапу войны или к следующей эскалации". А при таком подходе давайте быстро на любых условиях, а тем более на условиях России, прекратим огонь - ну это точно не о реализации справедливой концепции или концепции долговременной", - отметил Подоляк.
Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии
Напомним, в Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры между представителями США и России. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что встреча прошла положительно.
При этом госсекретарь США Марко Рубио заверил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".
В администрации президента США Дональда Трампа заявили о челночной дипломатии и что будут говорить с обеими сторонами конфликта.
Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.
Тем временем в Украине отмечают, что любые переговоры не могут проходить за спиной Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результатов переговоров между США и РФ в Саудовской Аравии.
А сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы "готовности" России возобновить переговоры по завершению войны против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.