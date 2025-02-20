"Ви знаєте. Це парадоксальна ситуація. Попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні ось наскільки це можливо, водночас я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. На скільки це буде довго, наскільки це буде ефективно - це інше питання. Але те, що це станеться, я думаю, що це станеться. Для цього є більшість складових, щоб це сталося", - заявив Буданов.

Можливі переговори Росії та України

Під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив про готовність провести переговори з диктатором Володимиром Путіним. Однак, це можливо лише тоді, коли він матиме узгоджений план для цієї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими союзниками.

Тим часом Західні ЗМІ пишуть про те, що Штати й Російська Федерація нібито розробили мирний план для України, який включає проведення нових виборів як ключовий етап врегулювання конфлікту.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що припинення вогню, не означатиме, що війна в Україні закінчилася, оскільки Росія продовжуватиме повзучу агресію проти європейських країн.

Як повідомляє Telegraph, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер планує наступного тижня продемонструвати голові Білого дому Дональду Трампу план відправки 30 тисяч європейських миротворців до України.