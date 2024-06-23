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Буданов о том, разрушат ли ATAMS Крымский мост: вопрос только в их количестве

Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация захватила Крымский полуостров с тем, чтобы превратить его в огромную военную базу. Это позволяет контролировать большую часть южного побережья Украины.

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Philadelphia Inquirer.

По мнению Буданова, если россиян на Крымском полуострове отрезать от пополнения запасов, то это позволит заставить их подчиниться. Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что это станет ключом к тому, чтобы заставить Путина защищаться.

"Я абсолютно разделяю мнение генерала Ходжеса. Так что нам нужно сделать все, чтобы это реализовать", - сказал Буданов.

Он считает, что ракеты большой дальности ATACMS, переданные США в Украину, могут в конце концов разрушить Крымский мост. По его словам, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощный, чтобы выполнять эту работу, ошибаются.

"Они должны читать технические пособия. Вопросы только в их количестве, но, в принципе, эти ракеты позволят нам выполнить такую миссию", - подчеркнул Буданов.

ATACMS для Украины

В начале года стало известно, что президент США Джо Байден согласовал передачу Украине более 100 ракет большего радиуса действия ATACMS, уже использованных на поле боя. Позже глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут.

При этом в ночь на 30 мая украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, активно использовавшейся врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

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Кирилл БудановATACMS