Буданов про те, чи зруйнують ATACMS Кримський міст: питання тільки в їх кількості

На думку Буданова, якщо росіян на Кримському півострові відрізати від поповнення запасів те це дозволить змусити їх підкоритися. Голова ГУР погодився з думкою колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, щодо того, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.

"Я абсолютно поділяю думку генерала Ходжеса. Тож нам потрібно зробити все, щоб це реалізувати", - сказав Буданов.

Він вважає, що ракети великої дальності ATACMS, які США передали в Україну, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст. За його словами, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, помиляються.

"Вони повинні читати технічні посібники. Питання тільки в їх кількості, але, в принципі, ці ракети дозволять нам виконати таку місію", - підкреслив Буданов.

ATACMS для України

На початку року стало відомо, що президент США Джо Байден погодив передачу Україні понад 100 ракет більшого радіусу дії ATACMS, які вже були використані на полі бою. Пізніше голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США нададуть Україні стільки ракет ATACMS, скільки зможуть.

При цьому в ніч на 30 травня українські військові завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

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