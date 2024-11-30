"Буданов на своем месте". Экс-начальник ГУР предостерег от смены руководителя военной разведки
Украинская военная разведка является наиболее чувствительной для России структурой. Враг может использовать месседжи для смены руководителя ГУР, чтобы нанести разрушительный удар по системе военной разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого начальника ГУР (1992-1994) генерал-лейтенанта Александра Скипальского в интервью OBOZ.UA.
"Агентная сеть работает, через 5-10 передач находится тот, кто поверит в правоту месседжа и начинает делать заявления, что, мол, необходимо изменить структуру ГУР и нанести разрушительный удар по системе военной разведки", - отметил экс-начальник ГУР.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что российское влияние на ситуацию нельзя недооценивать, учитывая ресурсы и возможности страны-агрессора вмешиваться во внутренние дела даже в США и странах Европы.
"Представьте себе, какое влияние она (Россия, - ред.) может до сих пор иметь на Украину, где из-за исторического прошлого, исторических связей и т.д. ей здесь все известно. И это влияние явно просматривается", - убежден Скипальский.
Говоря о нынешнем руководителе ГУР Кирилле Буданове, Скипальский отметил, что это "человек, который находится на месте", и намекнул, что у него хватает завистников как среди политиков, так и военных непосредственно в Украине.
"Именно такой молодой боевой генерал в условиях войны должен возглавлять такую важную структуру, как Главное управление разведки. Но потому, что он молод и имеет достижения, он вызывает зависть. Мол, как так, что Буданова отмечают, а меня, тоже генерала, не считают. К этому прилагается и синдром политического имиджа. И это очень угрожающая тенденция, это нельзя допускать", - убежден экс-руководитель ГУР.
Скипальский отметил, что украинская военная разведка построена на принципах американской и разведок некоторых европейских стран.
"Это структура, которая не предполагает тоталитарного влияния. Правильное заявление сделал президент Зеленский - что Буданов сегодня на месте, Буданов работает. И я думаю, что так и должно быть", - добавил он.
Слухи об увольнении Буданова
Недавно украинские СМИ заявили о якобы возможном увольнении Кирилла Буданова с должности руководителя Главного управления разведки Минобороны. Сам Буданов назвал эту информацию "вбросом".
Это не первый случай распространения слухов о якобы увольнении военного руководства. Так, во второй половине сентября в информационном пространстве появлялась информация о якобы возможной отставке не только Буданова, но и министра обороны Рустема Умерова и главкома ВСУ Александра Сырского.
Почему ходят слухи об отставке военной верхушки Украины - узнайте в нашем материале.
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