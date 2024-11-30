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"Буданов на своєму місці". Екс-начальник ГУР застеріг від зміни керівника воєнної розвідки

Київ, Субота 30 листопада 2024 14:25
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"Буданов на своєму місці". Екс-начальник ГУР застеріг від зміни керівника воєнної розвідки Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українська воєнна розвідка є найбільш дошкульною для Росії структурою. Ворог може використовувати меседжі щодо зміни керівника ГУР, щоб завдати руйнівного удару по системі воєнної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого начальника ГУР (1992-1994 роках) генерал-лейтенанта Олександра Скіпальського в інтерв’ю OBOZ.UA.

"Агентурна мережа працює, через 5-10 передач знаходиться той, хто повірить у правоту меседжу і починає робити заяви, що, мовляв, необхідно змінити структуру ГУР і завдати руйнівного удару по системі воєнної розвідки", - зазначив екс-начальник ГУР.

Генерал-лейтенант підкреслив, що російський вплив на ситуацію не можна недооцінювати, враховуючи ресурси і можливості країни-агресора втручатися у внутрішні справи навіть у США та країнах Європи.

"Уявіть собі, який вплив вона (Росія, - ред.) може досі мати на Україну, де через історичне минуле, історичні зв’язки тощо їй тут усе відомо. І цей вплив явно проглядається", - переконаний Скіпальський.

Говорячи про нинішнього керівника ГУР Кирила Буданова, Скіпальський зазначив, що це "людина, яка знаходиться на місці", і натякнув, що в нього вистачає заздрісників як серед політиків, так і серед військових безпосередньо в Україні.

"Саме такий молодий бойовий генерал в умовах війни повинен очолювати таку важливу структуру, як Головне управління розвідки. Але через те, що він молодий і має досягнення, він викликає заздрість. Мовляв, як так, що Буданова відзначають, а на мене, також генерала, не зважають. До цього додається й синдром політичного іміджу. І це дуже загрозлива тенденція, цього не можна допускати", - переконаний екс-керівник ГУР.

Скіпальський відзначив, що українська воєнна розвідка побудована на принципах американської і розвідок деяких європейських країн.

"Це структура, яка не передбачає тоталітарного впливу. Правильну заяву зробив президент Зеленський - що Буданов сьогодні на місці, Буданов працює. І я думаю, що так і має бути", - додав він.

Чутки про звільнення Буданова

Нещодавно українські ЗМІ заявили про нібито ймовірне звільнення Кирила Буданова з посади керівника Головного управління розвідки Міноборони. Сам Буданов назвав цю інформацію "вкидом".

Це не перший випадок поширення чуток про нібито звільнення військового керівництва. Так, у другій половині вересня в інформаційному просторі з'являлася інформація про нібито можливу відставку не тільки Буданова, але й міністра оборони Рустема Умєрова та головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Чому ширять чутки про відставку військової верхівки України - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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Головне управління розвідки Кирило Буданов ГУР
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