Буданов, Умеров и Сырский? Почему заговорили об увольнении в военной верхушке

Тему с перестановками в военной верхушке пока отложили, но не закрыли полностью (фото: Министерство обороны в X)

Почему заговорили об отставках Буданова, Умерова и Сырского и действительно ли эти разговоры остались позади – в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

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Во второй половине сентября в информационном пространстве – сначала в соцсетях, а затем и в СМИ – появились якобы "анонсы" будущих перемен в военном руководстве. Согласно версиям, которые неделя за неделей расходились в медиа, под увольнение могли попасть и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, и министр обороны Рустем Умеров, и даже главком Александр Сырский.

Похоже, сейчас эта тема несколько отошла на второй план. Однако, как рассказали восемь собеседников из разных военно-политических кругов на условиях анонимности, слухи об этих увольнениях и изменениях не взялись ниоткуда.

Действительно ли есть вероятность замены Буданова

В начале прошлой недели Офис президента опубликовал фото из кабинета Владимира Зеленского во время его общения с министром обороны и начальником ГУР. В ОП сообщили, что они обсуждали планы российских войск на фронте. Этот пост, вероятно, должен был развеять слухи и показать, что все продолжают работать на своих местах.

Однако, как утверждают сразу несколько источников, разговоры о возможной замене Кирилла Буданова появились не просто так. По их словам, у начальника военной разведки назрел конфликт с главой ОП Андреем Ермаком, который и является одним из сторонников его увольнения.

Очередная волна напряжения между Будановым и Офисом начала нарастать этим летом. По данным РБК-Украина, сначала из подчинения ГУР хотели забрать военные атташе и боевые спецподразделения, которых насчитывается более десятка. Сейчас, по информации издания, речь идет об определенной реорганизации аппарата военных атташе, в результате которой разведка не должна потерять свое влияние на этот институт.

На прошлой неделе президент провел встречу с министром обороны и начальником ГУР (фото: Офис президента)

Другим – более публичным событием стала попытка расширения переговорной группы, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ) занимается подготовкой обменов.

Буданов возглавляет Коордштаб с середины 2022 года. Де-юре он является органом Кабинета министров, куда должны входить представители разных структур. Де-факто деятельность КШВОВ осуществлялась в основном под эгидой ГУР. В середине августа в переговорную группу при Коордштабе хотели также ввести представителей СБУ, МВД, ВСУ, СВР и Уполномоченного ВР по правам человека. Кроме того, при штабе пытались создать что-то вроде совета или президиума, куда должны были войти представители тех органов, которые и так входят в Коордштаб.

Со стороны все эти движения выглядели как попытка отодвинуть военную разведку или по крайней мере снизить ее влияние в вопросе обменов. Хотя, как отмечают источники в Силах обороны, роль или деятельность ГУР после этого никак не изменилась.

"Пока одни размышляли, что это было с Координационным штабом, непублично ГУР хотели убрать среди перечня тех, кто может наносить дальнобойные удары по территории России. Как планируются такие операции? Определяются координаты, цели и задачи и дальше – исполнитель. То есть предлагалось, что такие операции смогут выполнять все остальные органы, кроме военной разведки, но до этого не дошло", – рассказал один из собеседников РБК-Украина.

Еще одной историей, которая должна была бросить "тень" на ГУР, стали события вокруг "Спецтехноэкспорта" (СТЕ). С октября это госпредприятие вывели из-под Главного управления разведки и передали под контроль Минобороны. После начала большой войны СТЕ по заказу Агентства оборонных закупок привозила из-за границы оружие, технику и боеприпасы для Сил обороны, в том числе и из тех стран, которые открыто и напрямую не сотрудничают с Украиной.

В Министерстве такую реорганизацию объяснили тем, что столкнулись с "преградами" при внутреннем аудите СТЕ, в то время как у компании выявили проблемы с дебиторской задолженностью, о чем стало известно СМИ. Компания из-за ряда факторов не смогла вовремя привезти отдельное законтрактованное вооружение и потому накопила долги перед Минобороны. В дальнейшем министерство планирует провести проверку деятельности "Спецтехноэкспорта" и, возможно, ликвидировать его.

Однако другие собеседники в военно-политическом руководстве убеждают, что история с СТЕ не связана с напряжением по отношению к Буданову и "только совпала во времени". "Оно не было внезапным, для решения по передаче СТЕ напрямую Минобороны понадобились месяцы", – добавил один из источников.

Вместе с тем несколько информированных собеседников РБК-Украина утверждают, что Буданов нажил себе "недоброжелателей" и в других органах, в частности в СБУ. Хотя, по их же словам, с самим руководителем спецслужбы Василием Малюком у начальника ГУР отношения "совершенно нормальные и конструктивные".

В СМИ также говорили о конфликте Буданова с главнокомандующим Сырским, из-за чего начальник военной разведки якобы не был привлечен к операции в Курской области. Однако источники издания отрицают и первое, и второе.

"Между Генеральным штабом и ГУР есть скорее, так сказать, здоровая конкуренция на почве разведданных. Бывает, что ГУР приносит свою информацию, а Генштаб – свою, получаемую от подразделений ВСУ с поля боя. Иногда их данные и прогнозы, сделанные на основе этих данных не совпадают. И бывает так, что она не совпадает не в пользу Генштаба. Однако как такового конфликта там нет", – объясняет один из информированных собеседников.

Сейчас, как утверждают несколько не связанных между собой источников издания, тучи над начальником ГУР рассеялись. Однако ни один из них не берется спрогнозировать – надолго ли.

"Президента убеждают, что Буданов якобы пойдет в отдельное политическое плавание. Хотя с самим Зеленским у них нормальные отношения. У Буданова с ним есть прямая коммуникация, есть прямая коммуникация с иностранными партнерами, что далеко не всем по душе. В ОП же видят его узнаваемость, его медиаактивность и рейтинги доверия. Хотя именно узнаваемость и рейтинги Буданова сейчас играют в его защиту. В ОП опасаются того, чем его увольнение без очевидных претензий к его работе может обернуться", – убеждает один из источников. В конце концов, эти причины с теми или иными формулировками повторили еще четыре собеседника РБК-Украина.

Часть из них считает, что попытки "расшатать" кресло под Будановым продолжатся и вполне вероятно, что к вопросу его отставки могут вернуться еще до конца этого года. К тому же, по данным издания, на Банковой присмотрели кандидата, который может занять место начальника ГУР в случае его замены – это нынешний глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, который, по информации издания, имеет хорошие отношения с Сырским и заместителем председателя ОП Романом Машовцем. Самому же Буданову, по одной из версий, могут предложить должность вроде заместителя главкома по разведке: чтобы, с одной стороны, оставить в орбите, с другой – лишить реальных рычагов влияния и медийности.

Могут ли заменить Умерова и Сырского

Одновременно с разговорами о будущем Буданова в соцсетях появились сплетни, что якобы в отставку планируют отправить и министра обороны Рустема Умерова. Примерно за две недели до этого была информация, которую подтвердили и источники РБК-Украина, что в ближайшее время могут заменить почти всех заместителей министра. В конце концов, Умеров уволил только трех своих "замов" и госсекретаря, но сам остался на должности.

Как отмечают собеседники издания, угроза отставки министра сейчас не стоит. Три из них объяснили: существенных претензий к работе Умерова нет, как и не кем его заменить.

Ни Умерову, ни Сырскому отставка в ближайшее время не угрожает (фото: Facebook Рустема Умерова)

"Наверное, ключевая претензия Банковой может сводиться к тому, что после года на должности Умеров не в полной мере оправдал те ожидания, которые на него возлагали в ОП. Хотя каких-либо конфликтов у него ни с президентом, ни с Ермаком нет. Да и претендентов ему на замену тоже нет", – говорит один из источников.

На уровне обсуждений в Офисе рассматривали кандидатуры вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова и первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка. Однако собеседники в окружении вице-премьера утверждают, что он не готов переходить на другую должность, поскольку имеет много задач на своем нынешнем месте. С Гаврилюком, по данным издания, никаких разговоров о смене должности тоже не было.

Что касается Александра Сырского, то пик напряжения вокруг него уже спал. В начале лета в Офисе президента действительно задумались над возможной заменой главкома, который на то время пробыл в должности менее полугода. Одним из тех, кого рассматривали на место Сырского, является бывший заместитель Валерия Залужного – генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. В феврале президент назначил его своим уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развитию сил обороны Украины.

Причина очень похожа на ту, которая была и в случае с Умеровым. "Это общая стагнация на фронте, ситуация на Востоке. После смены Залужного в ОП надеялись на другой, свежий и прорывной подход. Другое дело – возможно ли это вообще при сегодняшней конъюнктуре, условиях и обстоятельствах. Однако после начала Курской операции эта идея отпала и у Сырского уже все в порядке", – рассказал один из источников.

Другой собеседник издания подтвердил, что с Курской операцией главком действительно вернул былое расположение Банковой. Поэтому вопрос о его замене сейчас не стоит.

В то же время, один из источников РБК-Украина предположил: если действительно в ОП примут решение об увольнении Буданова, вероятно, его попытаются провести "в пакете" с другими кадрами, чтобы "размыть резонанс". Не исключено, что в этом и кроется причина сплетен о других изменениях в военно-политическом руководстве.