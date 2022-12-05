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Россияне создают электронную базу данных призывников: в разведке объяснили для чего

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Понедельник 05 декабря 2022 12:32
Россияне создают электронную базу данных призывников: в разведке объяснили для чего Фото: россияне создают электронную базу данных призывников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России работают над единой электронной базой данных призывников. Это будет гарантировать получение повестки теми, кто пытается избежать мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал разведки МО Украина.

Отмечается, что для единой электронной базы военнообязанных оцифровываются все документы военного учета и архивы военкоматов. Таким образом, россияне планируют создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации.

После окончания разработки системы, ее планируют объединить с:

  • базой данных МВД;
  • системой "Мигрант";
  • ГИБДД;
  • СНИЛС;
  • Роскодастром;
  • Росрегистром;
  • ИНН;
  • клиентской базы мобильных операторов.

"После ввода в эксплуатацию эта система обеспечит возможность тотального контроля за военнообязанными, не проживающими по месту регистрации. Это гарантирует получение ими повесток даже в случае невозможности физического контакта - в форме СМС-сообщений, электронных писем, сообщений из социальных сетей", – отмечает пресс-служба разведки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным разведки Британии, в России падает поддержка войны.

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