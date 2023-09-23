Буданов рассказал, как украинские войска вернут Бахмут

Вооруженные силы Украины ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал о следующем шаге украинской армии на пути к освобождению Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Буданова the Warzone .

Руководитель Главного управления разведки рассказал, что недавнее освобождение украинскими войсками Клещиевки очень важно, потому что она находится на холме, откуда открывается вид на остальную местность.

По его словам, следующим шагом для освобождения Бахмута является перекрытие всех путей снабжения, идущих в город.

"Эта операция, за которой мы идем, очень похожа на российскую. С той лишь разницей, что они все-таки вели те лобовые атаки на город, которые привели к очень большим потерям в живой силе. Мы не будем этого делать. Мы постараемся охватить город, и только после того, как он будет охвачен, мы заедем в город", - заявил Буданов.

Бои за Бахмут

Оккупантам удалось захватить Бахмут в конце мая этого года за счет наемников "Вагнера". Чтобы захватить город РФ, потеряла десятки тысяч военных.

Но украинские воины ведут наступательные действия в Бахмутском направлении. Нашим бойцам удается продвигаться по этому району. В частности, удалось освободить населенные пункты Андреевка и Клещиевка Донецкой области, которые стратегически важны для деоккупации Бахмута.

22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский пообещал освобождение Бахмута и еще двух ключевых городов.