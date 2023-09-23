Буданов розповів, як українські війська повернуть Бахмут

Збройні сили України ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів про наступний крок української армії на шляху до звільнення Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова theWarzone .

Керівник Головного управління розвідки розповів, що нещодавнє звільнення українськими військами Кліщіївки є дуже важливим, тому що вона знаходиться на пагорбі, звідки відкривається вид на решту місцевості.

З його слів, наступним кроком є для звільнення Бахмута є перекриття всіх шляхів постачання, які йдуть до міста.

"Ця операція, за якою ми йдемо, дуже схожа на російську. З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося охопити місто, і тільки після того, як воно буде охоплено, ми заїдемо в місто", - заявив Буданов.

Бої за Бахмут

Окупантам вдалося захопити Бахмут наприкінці травня цього року за рахунок найманців "Вагнера". Щоб захопити місто РФ втратила десятки тисяч військових.

Але українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямі. Нашим бійцям вдається просуватися в цьому районі. Зокрема, вдалося звільнити населені пункти Андріївка та Кліщіївка Донецької області, які є стратегічно важливими для деокупації Бахмута.

22 веренся Президент України Володимир Зеленський пообіцяв звільнення Бахмута та ще двох ключових міст.