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Путін хоче повернути в Україну Януковича, - ЗМІ

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Середа 02 березня 2022 11:29
Путін хоче повернути в Україну Януковича, - ЗМІ Фото: президент-втікач Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент РФ Володимир Путін хоче повернути президента-втікача Віктора Януковича в Україну. Янукович зараз перебуває в білоруській столиці Мінську і готується до спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УП.

За даними джерела видання в українській розвідці, Кремль готує інформаційну операцію або акції з повернення в Україну Януковича.

Водночас у розвідці не виключають, що найближчим часом може бути опубліковано звернення від імені Януковича до українського народу.

Нагадаємо, Віктор Янукович під час Революції Гідності втік з України. З 2014 року він ховається в російському Ростові. Всі ці роки політик на людях з'являється нечасто.

Він провів кілька прес-конференцій, але за останні більше півроку від нього нічого не чути. Тільки кілька заяв в письмовому вигляді через адвокатів.

У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років в'язниці. Його визнали винним у державній зраді, зокрема, шляхом звернення у 2014 році до президента Росії Володимира Путіна із закликом ввести російські війська в Україну. Торік вирок був підтверджений Верховним судом.

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