Буданов прокомментировал "пророчество" Суркова о конце НАТО: есть риски

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Североатлантический альянс может оказаться под угрозой распада, если нынешняя политика со стороны Соединенных Штатов не изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью "Мосейчук +".

Он заявил, что не до конца верит в долгосрочную эффективность широких альянсов и больше полагается на двусторонние отношения.

"Я вообще в широкие альянсы не до конца верю. Я верю в то, что они могут существовать, но ограниченный промежуток времени. Реально существовать, а не номинально, и функционировать эффективно", - сказал Буданов.

Комментируя заявление бывшего советника российского диктатора Владимира Путина Владислава Суркова о возможном распаде НАТО и ЕС по аналогии с СССР и Варшавским договором, Буданов подчеркнул:

"При том, что я его (Суркова - ред.) откровенно ненавижу за все то, что он принес сюда (в Украину - ред.)... я боюсь, что это один из вероятных вариантов развития событий, если все будет оставаться так, как оно есть сейчас".

Он добавил, что такое развитие событий не является неизбежным, но возможным в случае отсутствия решительных действий со стороны международного сообщества.

"Я не говорю, что это 100% вариант. Но это один из вероятных вариантов... Потому что просто закрывать все время глаза, говоря "мы все сочувствуем, Россия делает плохо, Украина молодец" так никто и не смог сделать резкие шаги, чтобы не то что этому помешать. Это толкает всех в вопрос неуверенности в будущем развитии существующих сейчас геополитических образований", - подытожил он.

Россия готовится к войне с НАТО

В прошлом году сообщалось, что над европейскими странами фиксируются сбои сигнала GPS. В Эстонии заявили, что за сбои сигнала GPS в регионе Балтийского моря ответственна Россия.

Также генсек НАТО Марк Рютте предупреждал, что Россия в течение 5 лет может подготовиться к нападению на Североатлантический альянс.

Рютте подчеркнул, что темпы производства оружия в России выше, чем считали страны Запада.

Кроме этого Буданов заявлял, что Российская Федерация планирует потратить около 1,1 триллиона долларов на перевооружение до 2036 года.