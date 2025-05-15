Буданов объяснил планы на Стамбул, а ЕС согласовал санкции против РФ: новости за 14 мая

Начальник главного управление разведки Кирилл Буданов заявил, что он поддерживает прямые переговоры на высшем уровне между Украиной и Россией. Тем временем Евросоюз согласовал новый пакет санкций против РФ.

Более детально о том, что произошло в среду, 14 мая, - в материале РБК-Украина .

Зеленский готов к Стамбулу: Буданов объяснил, зачем Украина идет на переговоры с РФ

Президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Украине нужно прекращение огня для сохранения жизни людей, заявил в комментарии РБК-Украина руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Он считает, что позиция украинского президента, который заявил о готовности безотлагательно встретиться с российским диктатором, чтобы лично говорить о возможном перемирии, абсолютная правильная.

В ЕС подтвердили согласование 17-го пакета санкций против России

Европейский союз (ЕС) согласовал 17-й пакет санкций против Российской Федерации (РФ). В список ограничений попали еще 189 судов "теневого флота" Москвы.

"Я приветствую договоренность о нашем 17-м пакете санкций против России. Мы продолжаем ограничивать доступ к боевым технологиям. И мы внесли в список еще 189 судов теневого флота, чтобы нацелиться на экспорт энергоносителей из России", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Колоссальные потери: британская разведка показала снимки российского арсенала после взрывов

Взрывы на российском складе боеприпасов ГРАУ 22 апреля стали крупнейшей потерей боекомплекта с начала войны, отмечает британская разведка.

Повреждено более 1 кв. км территории, уничтожены стратегические запасы.

Спецтрибунал для РФ становится реальностью: Совет Европы принял решение

Совет Европы сделал важный шаг к привлечению российского руководства к ответственности - поддержал создание Спецтрибунала за преступление агрессии.

Решение приняли 14 мая в Люксембурге во время заседания Комитета министров.

Зеленский был готов отменить переговоры в Стамбуле, если Путин не приедет, - WP

Президент Владимир Зеленский был готов отказаться от переговоров в Стамбуле, если на них не приедет российский диктатор Владимир Путин, пишет The Washington Post.

Однако западные партнеры уговорили украинского лидера не исключать возможность переговоров.