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Буданов о событиях этого и следующего года: будет происходить завершение войны

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В этом и следующем году, вероятно, будет происходить процесс завершения войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью NV.

Буданова попросили спрогнозировать, что будет происходить в этом и следующем году.

"Вы слишком далеко хотите зайти в этом вопросе. То, что будет происходить - это завершение войны. Завершение войны восстановлением наших границ. Что будет происходить дальше - это уже вопрос не о войне идет. Это будет вопрос перестройки послевоенной Украины. Это совершенно другая тематика разговора", - отметил начальник ГУР.

Напомним, еще в прошлом году Буданов в интервью РБК-Украина заявлял, что война завершится в 2023 году выходом ВСУ на границы нашей страны.

Также мы писали, что, по мнению Буданова, в конце февраля в войне России против Украины "была 70-я минута футбольного матча".

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Главное управление разведкиКирилл БудановВойна России против Украины