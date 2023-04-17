UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов про події цього та наступного року: відбуватиметься завершення війни

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Цього та наступного року, ймовірно, відбуватиметься процес завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю NV.

Буданова попросили спрогнозувати, що відбуватиметься цього і наступного року.

"Ви занадто далеко хочете зайти в цьому питанні. Те, що відбуватиметься - це завершення війни. Завершення війни відновленням наших кордонів. Що відбуватиметься далі - це вже питання не про війну йде. Це буде питання розбудови повоєнної України. Це зовсім інша тематика розмови", - зазначив начальник ГУР.

Нагадаємо, ще минулого року Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що війна завершиться 2023 року виходом ЗСУ на кордони нашої країни.

Також ми писали, що, на думку Буданова, наприкінці лютого у війні Росії проти України "була 70-та хвилина футбольного матчу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведкиКИрило БудановВійна Росії проти України