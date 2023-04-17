Буданов про події цього та наступного року: відбуватиметься завершення війни

Цього та наступного року, ймовірно, відбуватиметься процес завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю NV .

"Ви занадто далеко хочете зайти в цьому питанні. Те, що відбуватиметься - це завершення війни. Завершення війни відновленням наших кордонів. Що відбуватиметься далі - це вже питання не про війну йде. Це буде питання розбудови повоєнної України. Це зовсім інша тематика розмови", - зазначив начальник ГУР.

Буданова попросили спрогнозувати, що відбуватиметься цього і наступного року.

Нагадаємо, ще минулого року Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що війна завершиться 2023 року виходом ЗСУ на кордони нашої країни.

Також ми писали, що, на думку Буданова, наприкінці лютого у війні Росії проти України "була 70-та хвилина футбольного матчу".

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