Зеленский намекнул, что российский А-50 сбили украинским оружием

Украина не применяет оружие, переданное партнерами, для ударов по объектам не на оккупированной украинской территории. Если объект находится за пределами Украины, применяется украинское оружие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию западных лидеров в Киеве.

На пресс-конференции украинский президент прокомментировал уничтожение вражеского самолета А-50 над акваторией Азовского моря в районе российского Ейска. По его словам, уничтожение А-50 и других самолетов противника - это результат союза Украины и западных партнеров.

"Я обобщенно отвечу: если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины - применяем наше (общее - ред.) оружие, если по другим направлениям - применяем украинское оружие. Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории", - подчеркнул Зеленский.

Уничтожение А-50 над Азовским морем

Вчера ГУР и Воздушные силы в ходе совместной спецоперации уничтожили российский А-50 над акваторией Азовского моря. Это уже второй российский А-50, сбитый с начала полномасштабной войны с РФ. И первый, и второй самолеты были сбиты над Азовским морем.

Как сообщал представитель ГУР Андрей Юсов, на борту самолета находились 10 членов экипажа. Подготовка такого экипажа, как отметил Юсов, дорого стоит и занимает много времени.

Этот самолет россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации. Больше о том, в чем заключается уникальность самолета А-50 - в материале РБК-Украина.

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