ua en ru
Пт, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Буданов назвал задачи "максимум" и "минимум" России на 2024 год

Украина, Пятница 02 августа 2024 22:27
UA EN RU
Буданов назвал задачи "максимум" и "минимум" России на 2024 год Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация уже определила задачи "максимум" и "минимум" на 2024 год. Более того, эти задачи неизменны с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Буданов объяснил, что с самого начала военной агрессии России в Украине их задачи не менялись.

"Задача максимум - это получить контроль над Украиной. Задача минимум – это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области Оно не менялось ни разу", - подчеркнул руководитель разведки.

Отметим, что в ходе интервью Буданов допустил уничтожение Крымского моста до конца года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов ГУР Война России против Украины
NEWS
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке