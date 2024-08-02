Буданов назвал задачи "максимум" и "минимум" России на 2024 год

Российская Федерация уже определила задачи "максимум" и "минимум" на 2024 год. Более того, эти задачи неизменны с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Буданов объяснил, что с самого начала военной агрессии России в Украине их задачи не менялись.

"Задача максимум - это получить контроль над Украиной. Задача минимум – это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области Оно не менялось ни разу", - подчеркнул руководитель разведки.