Буданов назвав завдання "максимум" та "мінімум" Росії на 2024 рік
Російська Федерація вже визначила завдання "максимум" та "мінімум" на 2024 рік. Мало того, ці завдання незмінні від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі телемарафону.
Буданов пояснив, що від самого початку військової агресії Росії в Україні їх завдання не змінювались.
"Завдання максимум - це отримати контроль над Україною. Завдання мінімум - це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області Воно не змінювалося жодного разу", - наголосив керівник розвідки.
Зауважимо, що під час інтерв'ю Буданов допустив знищення Кримського мосту до кінця року.
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