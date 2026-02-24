Буданов назвал главные правила войны для Украины и РФ

Какие действия во время войны недопустимы

По словам Буданова, война всегда сопровождается жестокостью, однако даже в таких условиях должны действовать определенные правила.

"Это страшное событие, которое уносит жизни тысяч людей, разрушает города и ломает судьбы. Но даже здесь должны существовать определенные границы, через которые нельзя переступать ни при каких обстоятельствах", - отметил он.

Среди неприемлемых действий руководитель ОП назвал:

прицельные обстрелы больниц и роддомов;

удары по историческим и культурным объектам;

убийства гражданского населения, особенно детей.

Об ударах по гражданским

Буданов подчеркнул, что не может понять применение оружия против людей, которые не способны сопротивляться.

"При всей жестокости войны, я не могу понять, кто и при каких обстоятельствах может поднять оружие против ребенка или пожилого человека, физически не способного сопротивляться", - заявил он.

По его мнению, подобные действия являются потерей человеческого достоинства.

Позиция относительно ударов по политическим центрам

Отдельно Буданов высказался против ударов по политическим центрам и местам пребывания лидеров воюющих стран.

"Не имеет значения, речь о Киеве или условном валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", - сказал он.

Также он отметил, что в условиях сложных мирных переговоров соблюдение правил является особенно важным. По словам Буданова, даже несмотря на несправедливую и захватническую войну стороны должны придерживаться определенных принципов.

"Только так можем приблизить долгожданный устойчивый мир", - подытожил он.