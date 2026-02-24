Буданов назвал главные правила войны для Украины и РФ

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что даже во время войны должны существовать границы, которые нельзя переходить ни одной из сторон конфликта.
Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.
По словам Буданова, война всегда сопровождается жестокостью, однако даже в таких условиях должны действовать определенные правила.
"Это страшное событие, которое уносит жизни тысяч людей, разрушает города и ломает судьбы. Но даже здесь должны существовать определенные границы, через которые нельзя переступать ни при каких обстоятельствах", - отметил он.
Среди неприемлемых действий руководитель ОП назвал:
Буданов подчеркнул, что не может понять применение оружия против людей, которые не способны сопротивляться.
"При всей жестокости войны, я не могу понять, кто и при каких обстоятельствах может поднять оружие против ребенка или пожилого человека, физически не способного сопротивляться", - заявил он.
По его мнению, подобные действия являются потерей человеческого достоинства.
Отдельно Буданов высказался против ударов по политическим центрам и местам пребывания лидеров воюющих стран.
"Не имеет значения, речь о Киеве или условном валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", - сказал он.
Также он отметил, что в условиях сложных мирных переговоров соблюдение правил является особенно важным. По словам Буданова, даже несмотря на несправедливую и захватническую войну стороны должны придерживаться определенных принципов.
"Только так можем приблизить долгожданный устойчивый мир", - подытожил он.
В начале 2026 года при посредничестве США активизировался диалог между Украиной и Россией о возможном завершении войны. Уже состоялось несколько раундов переговоров, в частности в ОАЭ и Швейцарии.
После последней встречи в Женеве стороны смогли достичь определенного взаимопонимания по военным вопросам, в частности относительно механизмов мониторинга возможного прекращения боевых действий. В то же время на политическом направлении существенного прогресса пока нет - ключевым спором остается вопрос контроля над неоккупированными территориями Донбасса.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что следующий раунд переговоров может состояться до конца февраля. Также перед новыми консультациями глава украинской делегации Рустем Умеров получил соответствующие задания от президента.