ua en ru
Вт, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Буданов: если Россия создаст империю, следующей после Украины станет Польша

Вторник 25 февраля 2025 13:29
UA EN RU
Буданов: если Россия создаст империю, следующей после Украины станет Польша Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Руководство Российской Федерации видит свою страну как империю, похожую на подобие Советского Союза, но со странами Варшавского договора.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По мнению Буданова, у российских властей не исчезнет желание превратить страну в империю. И в худшем случае, после оккупации Украины, Россия попытается захватить и другие страны.

"Если идем по худшему, как говорится, это не сценарий, просто худший вариант представим, и вот случилось так, что три страны (Россия, Беларусь, Украина - ред.) объединились в единую. При том, что это почти невозможно. Следующим будет Польша как раз. Я вам прямо это говорю. И не надо этого бояться, это надо осознавать. Дальше будут: Чехия, Венгрия, Болгария. Все пойдут назад. Страны Варшавского блока это, как говорится, "задача минимум" - если образуется империя. А там уже как получится", - сказал Буданов.

Варшавский договор - соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенное 14 мая 1955 года в Варшаве Албанией, Болгарией, Германской Демократической Республикой, Польшей, Румынией, СССР, Венгрией и Чехословакией. Вступил в действие 5 июня 1955 года.

Война в Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин хочет "мирных переговоров" не для того, чтобы положить конец войне, а чтобы взять паузу. Также прекращение огня позволило бы снять некоторые санкции.

Он также озвучивал утверждение о том, что война России против Украины закончится в тот момент, когда удастся достичь справедливого мира, и украинцам нужно выстоять до конца.

Добавим, что во время Форума глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский ставит задачу достичь справедливого мира в 2025 году.

В то же время ранее заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Но это в одностороннем порядке невозможно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО
Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО
DAILY
Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году