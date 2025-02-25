Буданов: если Россия создаст империю, следующей после Украины станет Польша
Руководство Российской Федерации видит свою страну как империю, похожую на подобие Советского Союза, но со странами Варшавского договора.
Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
По мнению Буданова, у российских властей не исчезнет желание превратить страну в империю. И в худшем случае, после оккупации Украины, Россия попытается захватить и другие страны.
"Если идем по худшему, как говорится, это не сценарий, просто худший вариант представим, и вот случилось так, что три страны (Россия, Беларусь, Украина - ред.) объединились в единую. При том, что это почти невозможно. Следующим будет Польша как раз. Я вам прямо это говорю. И не надо этого бояться, это надо осознавать. Дальше будут: Чехия, Венгрия, Болгария. Все пойдут назад. Страны Варшавского блока это, как говорится, "задача минимум" - если образуется империя. А там уже как получится", - сказал Буданов.
Варшавский договор - соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенное 14 мая 1955 года в Варшаве Албанией, Болгарией, Германской Демократической Республикой, Польшей, Румынией, СССР, Венгрией и Чехословакией. Вступил в действие 5 июня 1955 года.
Война в Украине
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин хочет "мирных переговоров" не для того, чтобы положить конец войне, а чтобы взять паузу. Также прекращение огня позволило бы снять некоторые санкции.
Он также озвучивал утверждение о том, что война России против Украины закончится в тот момент, когда удастся достичь справедливого мира, и украинцам нужно выстоять до конца.
Добавим, что во время Форума глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский ставит задачу достичь справедливого мира в 2025 году.
В то же время ранее заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Но это в одностороннем порядке невозможно.
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