Буданов: каждое возвращение из плена - результат ежедневного труда многих людей

Украина столкнулась с невиданной жестокостью врага, который подвергает пыткам гражданское население и военнопленных. Координационный штаб работает над скорейшим возвращением домой всех, кто оказался в российских застенках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилла Буданова по случаю Международного дня поддержки жертв пыток.

"Каждое возвращение из плена - результат ежедневной работы Координационного штаба и многих людей. Мы боремся за всех украинцев. Спасибо тем, кто выстоял и вернулся. Спасибо семьям, которые ждали и боролись. Спасибо каждому, кто держит наш флаг, сохраняет веру, силу и достоинство", - добавил Буданов.

Руководитель ГУР напомнил, что в российском плену сейчас остается много граждан Украины. Это и военные, и гражданские, медики, волонтеры, добровольцы. Несмотря на российские пытки и жестокость, даже в плену украинцы держатся и не сдаются.

"Сегодня - день, когда мир вспоминает жертв пыток и пыток. Для Украины этот день - не формальность. Это - реальность, в которой мы живем каждый день", - отметил Буданов.

Международный день в поддержку жертв пыток

В 1997 году, 12 декабря, по рекомендации Экономического и Социального Совета ООН Генеральная Ассамблея провозгласила 26 июня каждого года днем, посвященным поддержке жертв пыток и истязаний. Дата посвящена тому, что именно в этот день в 1987 году вступила в силу "Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".

В этом документе указано, что все государства-члены ООН должны не допускать, пресекать и строго наказывать любые случаи применения пыток и издевательств к гражданам.

Ни состояние войны, ни беспорядки, ни любые другие события не могут стать оправданием для использования пыток к людям. Аналогично не могут служить оправданием для пыток приказы высшего военного или полицейского руководства, или любой другой власти.

Наши дома

Украина 26 июня провела еще один этап обмена военнопленными. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые украинские военнослужащие, большинство из которых были в плену с 2022 года.

Во время встречи в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новом масштабном обмене. Стороны договорились обменять "всех на всех" тяжелораненых и тяжелобольных военных, а также всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет.

До сегодняшнего обмена в рамках новых договоренностей было проведено уже шесть обменов - 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня. Во время предыдущего обмена домой вернулись воины Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также ГПСУ и Нацгвардии.

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