Буданов: кожне повернення з полону - результат щоденної праці багатьох людей

Україна зіткнулася з небаченою жорстокістю ворога, який піддає тортурам цивільне населення та військовополонених. Координаційний штаб працює над якнайшвидшим поверненням додому всіх, хто опинився в російських катівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звернення начальника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирила Буданова з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв тортур.

"Кожне повернення з полону - результат щоденної праці Координаційного штабу та багатьох людей. Ми боремося за всіх українців. Дякую тим, хто вистояв і повернувся. Дякую родинам, які чекали та боролися. Дякую кожному, хто тримає наш стяг, зберігає віру, силу та гідність", - додав Буданов.

Керівник ГУР нагадав, що у російському полоні зараз залишається багато громадян України. Це і військові, і цивільні, медики, волонтери, добровольці. Попри російські тортури та жорстокість, навіть у полоні українці тримаються та не здаються.

"Сьогодні - день, коли світ згадує жертв катувань і тортур. Для України цей день - не формальність. Це - реальність, у якій ми живемо щодня" - зазначив Буданов.

Міжнародний день на підтримку жертв катувань

У 1997 році, 12 грудня, за рекомендацією Економічної та Соціальної Ради ООН Генеральна Асамблея проголосила 26 червня кожного року днем, присвяченим підтримці жертв катувань та тортур. Дата присвячена тому, що саме в цей день у 1987 році набула чинності "Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання".

У цьому документі зазначено, що усі держави-члени ООН повинні не допускати, припиняти та суворо карати будь-які випадки застосування тортур та знущать до громадян.

Ані стан війни, ані заворушення, ані будь-які інші події не можуть стати виправданням для використання тортур до людей. Аналогічно не можуть служити виправданням для тортур накази вищого військового або поліцейського керівництва, або будь-якої іншої влади.

Наші вдома

Україна 26 червня провела ще один етап обміну військовополоненими. Додому повернулися тяжкохворі та важкопоранені українські військовослужбовці, більшість з яких була у полоні з 2022 року.

Під час зустрічі у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовилися про новий масштабний обмін. Сторони домовилися обміняти "всіх на всіх" важкопоранених та тяжкохворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років.

До сьогоднішнього обміну рамках нових домовленостей було проведено вже шість обмінів - 9, 10, 12, 14, 19 та 20 червня. Під час попереднього обміну додому повернулися воїни Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також ДПСУ та Нацгвардії.

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