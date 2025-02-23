Буданов: руководство РФ впервые осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году

Генерал отметил, что подходя к третьей годовщине полномасштабного вторжения и по сути одиннадцатой годовщине нападения РФ на Украину Кремль осознал, какую "страшную ошибку он тогда совершил в 2022 году".

"Почему страшную? Потому что они (высшее руководство РФ, - ред.) признали, что базировались на абсолютно ложных данных. Это провал полный их разведывательных и специальных служб, которые в свою очередь базировались на данных агентуры, которая работала здесь в Украине, и по факту просто списывались огромные средства на это",- рассказал руководитель военной разведки.

Он добавил, что российские аналитики, основываясь на абсолютно ложных данных, делали "вполне понятно не нормальные выводы".

"Которые привели к тому, что сначала РФ, начиная "специальную военную операцию", на самом деле мечтала за срок так называемый "3+10", за трое суток зайти в Киев, и не позднее чем на десятые сутки после этого подавить очаговые точки сопротивления по стране, если бы они вообще были", - рассказал Буданов.

Руководитель ГУР констатировал, что в конце концов это все "вылилось в полномасштабную войну".

Также начальник украинской военной разведки добавил, что РФ до сих пор не отказывается от своей стратегической цели в войне с Украиной.