Предотвратили покушение на Зеленского и Буданова. СБУ разоблачила 102 агентурные сети

СБУ за три года войны разоблачила 102 агентурные сети врага. Некоторые из них готовили покушения на президента Владимира Зеленского и руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу СБУ Василия Малюка во время форума "Украина. Год 2025".

"В части российских спецслужб, которые реально не спят, я могу сказать следующее - у нас за три года выявлено 102 агентурных сети враждебные, среди которых топовые сети", - сказал Малюк.

По словам главы СБУ, среди разоблаченных агентурных сетей есть те, которые планировали ликвидировать нашего президента Украины Владимира Зеленского.



Также Малюк рассказал, что на Пасху российские агенты хотели организовать покушение на руководителя ГУР генерала Кирилла Буданова. Он отметил, что исполнителями были высокопоставленные сотрудники Управления государственной охраны, а руководили операцией с Лубянки в Москве.

"Были нами задержаны (исполнители, - ред.) на стадии завершенного покушения этого преступления. Это был настоящий провал, Путин после этого снимает главу 5 службы ФСБ генерала Беседу, и у нас в материалах официально задокументированы кураторы Украины от ФСБ - Перлин и весь его отдел, которые прямо ставили задачу, платили за это деньги, но деньги в действительности платили нам под контроль за совершение преступления", - заявил Малюк.