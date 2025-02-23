Буданов: керівництво РФ вперше усвідомило, яку страшну помилку зробило в 2022 році

Генерал зазначив, що підходячи до третьої річниці повномасштабного вторгення і по суті одинадцятої річниці нападу РФ на Україну Кремль усвідомив, яку "страшну помилку він тоді зробив у 2022 році".

"Чому страшну? Тому що вони (вище керівництво РФ, - ред.) визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це провал повний їх розвідувальних і спеціальних служб, які своєю чергою базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні, і по факту просто списувалися величезні кошти на це",- розповів керівник військової розвідки.

Він додав, що російські аналітики, базуючись на абсолютно неправдивих даних, робили "цілком зрозуміло не нормальні висновки".

"Які призвели до того, що спочатку РФ, розпочинаючі "спеціальну воєнну операцію", насправді мріяла за термін так званий "3+10", за три доби зайти в Київ, і не пізніше ніж на десяту добу після цього подавити осередкові якій точки спротиву по країні, якщо б вони взагалі були", - розповів Буданов.

Керівник ГУР констатував, що зрештою це все "вилилося у повномасштабну війну".

Також начальник української військової розвідки додав, що РФ досі не відмовляється від своєї стратегічної мети у війні з Україною.